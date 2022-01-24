مقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى

2022/01/24 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بمقتل مدنيين اثنين اثر هجوم مسلح استهدفهما شمال شرقي المحافظة.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان ” الاجهزة الامنية في منطقة الحساوية قرب ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) دخلت حالة الاستنفار بعد اغتيال شخصين يعملان في محل لتصليح الاجهزة الكهربائية”.واشار الى ان […]

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