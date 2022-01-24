التحالف الدولي يتحدث عن خطر داعش: ’هجوم غويران’ محاولة لرص صفوفه!

2022/01/24 | 19:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تهريب عدد من عناصر داعش، من سجن غويران في سوريا، محاولة يائسة من تنظيم داعش، لاستعادة صفوفه.

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وقال التحالف في بيان نشره على "تويتر"، وتابعه "ناس" (24 كانون الثاني 2022): إن "هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة هو محاولة يائسة لرص صفوفه المهترئة واستعادة الزخم المفقود.. التحالف الدولي مصمم على ضمان فشله".

وأضاف، "يشيد التحالف بشركائه في قوات سوريا الديمقراطية لردهم الشجاع على الهجوم، ويقدم تعازيه لعائلات القتلى".

وتابع، أن "هذه الهجمات وغيرها من الهجمات الأخيرة في سوريا والعراق تذكرنا بأن داعش لا يزال يمثل تهديدًا في المنطقة، ولا يزال التحالف الدولي ملتزماً بضمان هزيمة داعش الدائمة".

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