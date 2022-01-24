“اليكتي” يحمل “البارتي” مسؤولية تفتت البيت الكردي

2022/01/24 | 19:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حمل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، اليوم الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية تفتت البيت الكردي بترشيحه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.وقال انور لوكالة / المعلومة /، إن “البيت الكردي كان متماسكا ومتينا إلا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني عمل على شقه وكسره بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبيناً أن “العرف […]

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