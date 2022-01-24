"لن يمر دون عقاب".. الإمارات تتوعد الحوثيين بعد الهجوم الجديد

2022/01/24 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت دولة الإمارات بشدة استهداف مناطق ومنشآت مدنية بصاروخين باليستيين، من قبل جماعة الحوثي، ووصفت الهجوم بـ"الإرهابي"، مؤكدة أن هذا "الاستهداف الآثم" لن يمر دون عقاب.

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