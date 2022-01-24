فرقة العباس تفتح الباب لعودة المتظاهرين ضد الإدارة الحالية

2022/01/24 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت فرقة العباس، اليوم الاثنين، فتح الباب لعودة المتظاهرين ضد الإدارة الحالية.

وقال إعلام الفرقة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بمناسبة الولادة الميمونة للسيدة الزهراء (عليها السلام) بنت النبي الاكرم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم) تجدد قيادة فرقة العباس القتالية دعوتها لابنائها المقاتلين الذين غرر بهم في الشهر الماضي بالعودة الى فرقتهم اذ ان ابوابها لازالت مفتوحة لهم ، لا سيما بعد ان تأكد لهم صدق ما بينته الفرقة وكذب ما ادعاه الطرف الاخر".

وأضاف "كما يؤسفنا الضرر الذي لحق بعوائلهم بسبب عدم الاصغاء لنصيحتها بان الغياب ستقطع رواتبهم عن كل يوم غياب عكس اقرانهم الذين استمروا بالدوام والذين استلموا رواتبهم كاملة".

وتابع "لذا العودة للفرقة متاحة وقد تكون هذه اخر فرصة".

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