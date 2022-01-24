الدفاع تصدر توضيحا رسميا حول نقل جثمان شهيد مقابل

2022/01/24 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، توضيحا رسميا حول نقل جثمان شهيد مقابل "بنزين".

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تود أن تنوه حول مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بأخذ مبلغ من المال لتعبئة العجلة العسكرية التي كانت تنقل جثمان الشهيد عبدالله (رحمه الله) بمادة البانزين من قبل سائق العجلة".

وأكدت الوزارة أن "هذا التصرف الذي قام به سائق العجلة العسكري هو تصرف فردي لا يمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة، ولا يعمم على المؤسسة العراقية العريقة التي تحترم دماء شهدائها الطاهرة".

وبينت أنه "من خلال متابعة رئيس أركان الجيش جرى إرسال وفد من آمرية الانضباط العسكري الى عائلة الشهيد لزيارتهم وتقديم العزاء لهم وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد البطل، كما تم تقديم مبلغ مالي لذوي الشهيد".

وتابعت: "تم توضيح ما قام به سائق العجلة من تصرف فردي، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه إضافة الى ايداعه في التوقيف".

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