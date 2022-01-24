2022/01/24 | 19:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K5zqOfa4FGU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجرب لا يجرب.. اعادة تدوير مرشح رئاسة الجمهورية مرفوض شعبيا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجرب لا يجرب.. اعادة تدوير مرشح رئاسة الجمهورية مرفوض شعبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).