خليها تخيس.. ناشطون يطلقون حملة لمقاطعة المنتجات الإيرانية

2022/01/24 | 20:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تصدر وسم “خليها تخيس” ،اليوم الاثنين، صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي في خطوة تهدف لمقاطعة المنتجات الإيرانية التي يستوردها العراق.

ويؤكد ناشطون أن حملة “خليها تخيس” جاءت ردا على قطع إيران الغاز الذي يستورده العراق منها لتجهيز الكهرباء في البلاد، الأمر الذي أدى إلى شبه انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظات العراقية, ويقول الناشطون إن أهداف الحملة هو الضغط على إيران اقتصاديا من أجل منعها عن التحكم بالكهرباء متى ما تشاء.

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