افتتاح المدخل الجديد لمنطقة الدولعي في بغداد

2022/01/24 | 20:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، افتتاح المدخل الجديد لمنطقة الدولعي في العاصمة بغداد، بغية تخفيف الزخم المروري في المنطقة.وذكر بيان للوزارة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “قائد الفرقة الثانية شرطة اتحادية، العميد مالك إرشيد جباره، افتتح المدخل الجديد لمنطقة الدولعي ضمن قاطع مسؤولية اللواء الخامس ببغداد” .واضاف ان “افتتاح المدخل الجديد يأتي […]

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