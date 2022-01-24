المدارس الطينية بالأرياف .. خدمة إجبارية في القرن الـ21

2022/01/24 | 20:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الاثنين، على أن الحكومة فشلت في العديد من الملفات الخدمية ومن أهمها ملف التربية وبناء المدارس.وقال البطيخ في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة الحالية خلفت أزمات كبيرة في العديد من الملفات ومن أهمها ملف التربية وبناء المدارس الحديثة ” مشيراً إلى أن “القضاء […]

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