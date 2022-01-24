الدفاع توضح تفاصيل حادثة الـ’100 ألف دينار’: تصرف فردي لا يمثلنا

2022/01/24 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أوضحت وزارة الدفاع، تفاصيل ما قام به أحد المنتسبين، خلال نقل جثمان أحد ضحايا هجوم تنظيم داعش، في العظيم، حيث طلب من ذوي المنتسب الضحية، مبلغاً من المال قدره، 100 ألف دينار، لغرض تعبئة العجلة بالوقود.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 كانون الثاني 2022): إن "وزارة الدفاع تنوه حول مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بأخذ مبلغ من المال لتعبئة العجلة العسكرية التي كانت تنقل جثمان الشهيد عبدالله (رحمه الله) بمادة البانزين من قبل سائق العجلة".

وأضافت، أن "هذا التصرف الذي قام به سائق العجلة العسكري هو تصرف فردي لا يمت للمؤسسة العسكرية بأية صلة، ولا يعمم على المؤسسة العراقية العريقة التي تحترم دماء شهدائها الطاهرة".

وتابعت "من خلال متابعة السيد رئيس أركان الجيش جرى إرسال وفد من آمرية الانضباط العسكري الى عائلة الشهيد لزيارتهم وتقديم العزاء لهم وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روح الشهيد البطل، كما تم تقديم مبلغ مالي لذوي الشهيد".

وأشارت إلى أنه "تم توضيح ما قام به سائق العجلة من تصرف فردي، وتم تشكيل مجلس تحقيقي بحقه إضافة إلى إيداعه في التوقيف".

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