2022/01/24 | 20:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرة الديوان الرئاسي في تونس، نادية عكاشة، تقديمها استقالتها إلى الرئيس قيس سعيد، الاثنين، بسبب "اختلافات جوهرية في وجهات النظر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرة الديوان الرئاسي ومستشارة قيس سعيد تعلن استقالتها بسبب "اختلافات جوهرية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرة الديوان الرئاسي ومستشارة قيس سعيد تعلن استقالتها بسبب "اختلافات جوهرية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).