2022/01/24 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعت دمشق المخرج السوري بسام الملا إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة على جثمانه ظهر الإثنين ٢٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٢، وحُمل نعشه على أكتاف محبيه، وكان في وداعه عدد من نجوم السلسلة الشامية الشهيرة "باب الحارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسام الملا... المرور الأخير لـ "الآغا" في شوارع الشام التي روى حكاياتها للعالم العربي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسام الملا... المرور الأخير لـ "الآغا" في شوارع الشام التي روى حكاياتها للعالم العربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).