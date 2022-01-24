الدفاع توضح تفاصيل حادثة الـ100 ألف دينار

2022/01/24 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت وزارة الدفاع، تفاصيل ما قام به أحد المنتسبين، خلال نقل جثمان أحد ضحايا هجوم تنظيم داعش، في العظيم، حيث طلب من ذوي المنتسب الضحية، مبلغاً من المال قدره، 100 ألف دينار، لغرض تعبئة العجلة بالوقود.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “وزارة الدفاع تنوه حول مقطع الفيديو …

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