2022/01/24 | 20:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / كربلاء..أكد النائب عن دولة القانون فراس المسلماوي، الاثنين، أن مجلس النواب سيقوم بمحاسبة حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عن العقود والصفقات التي تجريها في الوقت الحالي.وقال المسلماوي لوكالة /المعلومة /، إن “مجلس النواب الجديد سيقوم بمحاسبة حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي عن اي صفقة تقوم بها في الوقت الحالي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون تتوعد بمحاسبة الكاظمي على العقود والصفقات المنفذة اثناء تصريف الأعمال) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون تتوعد بمحاسبة الكاظمي على العقود والصفقات المنفذة اثناء تصريف الأعمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).