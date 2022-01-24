2022/01/24 | 20:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0cT7REHIhWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أم مروان تعيش في حالة من الرعب و السبب عدم دفعها الأتاوة ! | الشرقية نيوز) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أم مروان تعيش في حالة من الرعب و السبب عدم دفعها الأتاوة ! | الشرقية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).