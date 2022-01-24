2022/01/24 | 20:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qfo-tb2r75w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استعراض عراقي على حدود سوريا.. والمحكمة الاتحادية تجتمع حول جلسة البرلمان الاولى. في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استعراض عراقي على حدود سوريا.. والمحكمة الاتحادية تجتمع حول جلسة البرلمان الاولى. في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).