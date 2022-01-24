نور صبري يكشف حقيقة عودته للملاعب

2022/01/24 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف حارس مرمى المنتخب الوطني السابق نور صبري، اليوم الاثنين، عن حقيقة عودته للملاعب.وقال صبري في تصريح تابعته وكالة ايرث نيوز، إن “تاريخي الكبير كتب بمجهودات وتضحيات ستبقى راسخة في الأذهان ولن يتأثر بعودتي للملاعب في حال قررت ذلك”، مضيفا “معشوقتي الكرة، فمنها إنطقلت هاويا ومن ثم محترفا وبعدها أصبحت نجما، ولا […]

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