الصحة تعلن فصل وزارة البيئة عنها رسميًا

2022/01/24 | 20:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، صدور أمر وزاري بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

ووفقًا لوثيقة، حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، فإنه بموجب أحكام قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، فقد صدر أمر وزاري بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة.

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