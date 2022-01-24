منتخب الشباب يباشر تدريباته في معسكر تركيا

2022/01/24 | 20:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… باشرَ منتخبُ الشباب، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام في مدينة أنطاليا التركية.وخاضَ المنتخب الشبابي مرانه الأول صباح اليوم والذي ركزَ فيه الملاكُ التدريبيّ، بقيادة المدرب عماد محمد، على التدريباتِ التنشيطيّة وتمارين الحديد، وفي الوحدةِ التدريبيّة المسائية تم التركيزُ على بعض التدريبات التكتيكيّة.وشهدت التدريباتُ تواجد جميع اللاعبين باستثناء الاي علي المحترف […]

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