2022/01/24 | 20:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الجيش في جمهورية بوركينافاسو الأفريقية، تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان.وقال ضابط في الجيش عبر التلفزيون المحلي أن "جيش بوركينا فاسو عزل الرئيس روك كابوري واستقال من منصبه، والرئيس فشل في توحيد البلاد إزاء التحديات".وأضاف أن "الجيش أزاء التطورات الحالية وفشل الرئيس يعلن تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جيش بوركينا فاسو يعلن تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جيش بوركينا فاسو يعلن تعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).