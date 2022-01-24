مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' شمالي بغداد

2022/01/24 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل ثلاثة عناصر من "داعش" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تنفيذ ضربة جوية في الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر أن "الضربة اسفرت عن مقتل ثلاثة دواعش على الاقل"، مشيرا الى أن "جهاز الامن الوطني العراقي يقوم بعمليات نوعية مع طيران الجيش ويحاصرون عناصر التنظيم ويقتلون عددا منهم والعملية مستمرة حتى الان".

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