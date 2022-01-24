التحالف الدولي يتحدث عن خطر داعش وهروب السجناء

2022/01/24 | 20:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عد التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، تهريب عدد من عناصر داعش، من سجن غويران في سوريا، محاولة يائسة من تنظيم داعش، لاستعادة صفوفه.وقال التحالف في بيان نشره على “تويتر”، إن “هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة هو محاولة يائسة لرص صفوفه المهترئة واستعادة الزخم المفقود.. التحالف الدولي مصمم …

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