"ألعاب حقوق الإنسان".. تطبيق مبتكر من منظمة العفو الدولية

2022/01/24 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الدولي للتعليم، تطلق منظمة العفو الدولية تطبيقاً إلكترونياً باسم "رايتس أركايد "Rights Arcade، وهو تطبيق مجاني خاص بتعليم حقوق الإنسان، يهدف إلى تثقيف الجيل القادم من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن الحقوق مثل حرية التعبير وحرية التجمع السلمي.

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