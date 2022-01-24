تفاصيل الضربة الجوية في الطارمية

2022/01/24 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، تفاصيل الضربة الجوية في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الطيران الاستطلاعي انسحب من سماء الطارمية بعد تنفيذ ضربتين جويتين ضد أهداف داعش هناك".وأضاف أن "القوات البرية باشرت بالدخول لتفتيش المكان"، مبينا أن "المعلومات الأولية أكدت مقتل 3 دواعش خلال الضربتين".

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