هل لقرار المحكمة الاتحادية علاقة بعقد جلسات البرلمان؟.. الكشف عن موعد الجلسة المقبلة

2022/01/24 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن علاقة المحكمة الاتحادية وقراراتها بجلسات البرلمان وموعد الجلسة المقبلة.

وقال مستشار رئاسة البرلمان نور الدين قبلان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الجلسة المقبلة للبرلمان، ستكون عقب صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الجلسة الأولى".

واضاف ان "الجلسات معطلة للبرلمان لحين اقرار المحكمة الاتحادية قرارها بشان تجميد هيئة رئاسة البرلمان ومقررات الجلسة الاولى للبرلمان"، مشيرا الى ان "الجلسة المقبلة للبرلمان ستحدد بناء على مقررات المحكمة الاتحادية العليا".

وافاد قبلان ان "القرارات ستكون محترمة لدى جميع الاطراف السياسية وفي وقتها سيحدد سواء ان يتم المضي في اجراءات اختيار رئيس الجمهورية او غير ذلك".

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