الحشد الشعبي يحدد 3 نقاط “سوداء” تقف وراء هجمات ديالى الاخيرة

2022/01/24 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… حدد القيادي في الحشد الشعبي فتاح العزاوي، الاثنين، 3 نقاط سوداء في الخارطة الامنية تقف وراء هجمات ديالى الاخيرة.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تمركز نشاط خلايا داعش الارهابي يتمحور ي 3 مناطق هي الزركه والعيث والحاوي وهي تقع جميعها ضمن محيط ديالى مع صلاح الدين وتقع ضمن مناطق ذات تضاريس معقدة […]

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