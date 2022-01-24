قصف عراقي جديد في الطارمية

2022/01/24 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاود طيران الجيش، اليوم الاحد، التحليق فوق قضاء الطارمية في محافظة بغداد.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، ان "طيران الجيش عاود الى سماء الطارمية وقام بتنفيذ ضربتين جويتين جديدتين".

وكان مصدر أمني، كشف، اليوم الاثنين، تفاصيل الضربة الجوية في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "الطيران الاستطلاعي انسحب من سماء الطارمية بعد تنفيذ ضربتين جويتين ضد أهداف داعش هناك".وأضاف أن "القوات البرية باشرت بالدخول لتفتيش المكان"، مبينا أن "المعلومات الأولية أكدت مقتل 3 دواعش خلال الضربتين".

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