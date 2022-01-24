العثور على جثة مصري داخل سكنه وسط بغداد

2022/01/24 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة مصري داخل سكنه وسط بغداد.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم العثور على جثة رجل كبير بالسن مصري الجنسية متوفي داخل بناية بلقيس ضمن منطقة السعدون".وبين أنه "لايحمل اي مستمسك تعريفي ولا توجد اي اثار شدة خارجية على جسمه".

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