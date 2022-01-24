2022/01/24 | 21:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية نشر عناصر تابعة للشرطة المجتمعية أمام أبواب المدارس لحث الطلبة على الالتزام بالإجراءات الوقائية مع انطلاق امتحانات نصف السنة يوم غد الثلاثاء.وقال مدير الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العميد غالب العطية للوكالة الرسمية، إن “الشرطة تنسق مع وزارة التربية في توفير الأجواء الآمنة للطلبة والعملية التعليمية وامتحانات نصف …

ظهرت المقالة لحث الطلبة على ارتداء الكمامات..



لشرطة المجتمعية تنشر دوريات أمام أبواب المدارس أولاً على النور نيوز.

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