لهذا السبب.. الشرطة المجتمعية تنشر دوريات أمام أبواب المدارس

2022/01/24 | 21:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيقفون بمداخل المدارس.

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