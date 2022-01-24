وزير الدفاع ينفي وجود ’فضائيين’ في صفوف الجيش

2022/01/24 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الاثنين، وجود “فضائيين” في صفوف الجيش، مؤكداً أن نحو 75 في المئة من ملاك الفرق العسكرية، يعمل بشكل طبيعي، وذلك بسبب الإجازات وغيرها.

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