2022/01/24 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CyTS6ZpaSnA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة الشاعر عمر القره غولي لمصلحة من يشيع الخبر | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة الشاعر عمر القره غولي لمصلحة من يشيع الخبر | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).