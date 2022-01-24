2022/01/24 | 21:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k7x9dnJKQfQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمر القره غولي عندما سألناه عن قصيدة يكتبها لسياسي شاهد ماذا قال | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمر القره غولي عندما سألناه عن قصيدة يكتبها لسياسي شاهد ماذا قال | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).