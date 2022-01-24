بيروت تفاوض بشأن “التعافي الاقتصادي” مع صندوق النقد الدولي

2022/01/24 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، الاثنين، بدء المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي.وقالت رئاسة الحكومة إن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي يرأس المفاوضات عن الجانب اللبناني وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز، مبينة أن المفاوضات تعقد في مرحلتها الأولى عبر التقنيات الإلكترونية لتعذر مجيء الوفد إلى […]

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