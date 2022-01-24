يوم خاص(ايتوري سكولا)1977: الواقع هو استسلام وبحث مؤقت عن نصر حتى لو كان كتوما او خفيا - بلال سمير الصدّر

2022/01/24 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر نستطيع القول أن هذا الفيلم المتوسط في مسيرة ايتوري سكولا الفنية هو الأهم على الأطلاق،أي نحن نتحدث عن ذروة انتاج المخرج وحدث ولا حرج....فالفيلم حصل على ترشيحات عديدة وجوائز كبرى،من ضمنها الأوسكار وسيزار...ولكن عن ماذا يدور أو يتحدث فيلم يوم خاص....؟للوهلة الأولى،يبدو الفيلم بسيطا جدا مقتضبا في الحوار والكلام،على ان الفيلم ينطلق من حالة خاصة جدا(غابرييل مارسيلو ماستروياني)،وحالة أقل خصوصية ه ......





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