اللغة العراقية ومفهوم الدلالات ح 13 - عباس علي العلي

2022/01/24 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي إن تعدد الأقوام والمجتمعات في العراق القديم مرده لجملة من الأسباب والقضايا التي ما زالت حاضرة لليوم في تصنيف أشكال وثقافات ونظم المجتمعات كما بينا سابقا، منها العامل البيئي الذي يلعب دورا محوريا في تنظيم البنيان الأجتماعي وطرق العيش في أي مجتمع، فلأجواء الباردة والممطرة تحتاج إلى نظم بنائية تصمد أمام العوامل الطقسية والمناخية التي تتناسب مع طبيعة الأرض مثلا، أما في مجتمع الرعي والتنقل فتكون البنية ......





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