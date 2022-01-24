2022/01/24 | 21:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الدفاع: خط الحدود مع سوريا من القائم إلى ربيعة ممسوك بشكل محكم » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 21:42

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