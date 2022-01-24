فلوريدا.. نجاة امرأة بأعجوبة من هجوم مفاجئ لدب اسود “فيديو”

2022/01/24 | 21:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت سيدة من النجاة بأعجوبة بعد أن هاجمها دب أسود في ولاية فلوريدا الأمريكية.وأصيبت “أيدي” أصيب بجرح كبير في الجانب الأيسر من وجهها بعد أن ضربها الدب على الأرض، بينما كانت تتنزه مع كلبها قرب منزلها في ديباري بولاية فلوريدا، وفقاً لقناة “فوكس 35 أورلاندو” الأمريكية.وقالت أيدي أنها هربت فور رؤيتها […]

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نجاة امرأة بأعجوبة من هجوم مفاجئ لدب اسود “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.

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