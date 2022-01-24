الموارد المائية تمنع مرور الآليات والمركبات الثقيلة على السدات والنواظم المائية.

2022/01/24 | 21:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، قرارا شأن مرور الآليات والمركبات الثقيلة على السدات والنواظم .وذكرت في بيان، انه “تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام والحكومات المحلية في جميع المحافظات التي تقع فيها منشآت لتنظيم المياه سواء كانت سدات أو نواظم بانها بصدد منع حركة الآليات الثقيلة عليها من خلال تثبيت عوارض لما يسببه ذلك […]

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