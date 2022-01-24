تفاصيل الضربة الجوية ضد داعش في الطارمية

2022/01/24 | 21:52 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============تستمر قواتنا الامنية بعملياتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لدك أوكار الإرهاب وسحق رؤوس هذه العصابات الإرهابية وتطهير الأرض من دنسها.بمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز الامن الوطني، وبتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية متتابعة، استهدفت خلالها خلية إرهابية في بستان العكيلي بمنطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية، أسفرت عن قتل ٦ إرهابيين.وسيكون للأبطال في الأجهزة الأمنية صولات وجولات أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً فإن القصاص العادل من عناصـر داعـش سيكون قاسياً.============٢٤ كانون الثاني ٢٠٢٢

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