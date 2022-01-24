جيش بوركينا فاسو يعلن سيطرته على البلاد.. والإطاحة بالرئيس

2022/01/24 | 21:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - أعلن جيش بوركينا فاسو في التلفزيون الرسمي، يوم الاثنين، حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور.

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