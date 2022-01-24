"البريميرليغ" وكورونا.. الأرقام تتبدل بشدة

2022/01/24 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أدنى عدد من الفحوصات الإيجابية بفيروس كورونا منذ بداية ديسمبر الماضي، مع استمرار انخفاض الحالات للأسبوع الرابع تواليًا.

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