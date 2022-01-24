شركة روسية: أوروبا استهلكت نحو 70 بالمئة من احتياطي الغاز الطبيعي

2022/01/24 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت شركة “غازبروم” الروسية، الاثنين، أن الدول الأوروبية استخدمت أكثر من 70% من الغاز الاحتياطي الذي يضخ خلال الصيف من منشآت التخزين تحت الأرض في المنطقة.وقالت الشركة في بيان عبر قناتها على “تيلغرام”: “وفقا لبيانات جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، فاعتبارا من 22 كانون الثاني/ يناير، انخفض حجم الغاز النشط […]

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