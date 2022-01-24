الرياض: الربط الكهربائي سيجعل العراق والسعودية بلداً واحداً

2022/01/24 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، اليوم الإثنين، أن هناك دعوات لفتح المزيد من المنافذ الحدودية مع العراق وفرص استثمارية في 7 قطاعات، فيما أشار إلى أن الربط الكهربائي سيجعل البلدين بلداً واحدا.وقال رئيس الاتحاد، عجلان عبد العزيز العجلان، للوكالة العراقية الرسمية، إن “القطاع الخاص السعودي متفائل وكله ثقة بالدعم الكبير للقيادات …

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