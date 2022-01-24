2022/01/24 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G5b83zS9Tco

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد | وزير الدفاع جمعة عناد: ليس في وزارة الدفاع "فضائيين" بل هناك متفرقة بعضها غير مسموح به) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد | وزير الدفاع جمعة عناد: ليس في وزارة الدفاع "فضائيين" بل هناك متفرقة بعضها غير مسموح به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).