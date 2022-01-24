-زعيم- FNE يغالط الشغيلة التعليمية - أحمد بيان

2022/01/24 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان وقع "زعيم" FNE اتفاق 18 يناير 2022 المرفوض من طرف الشغيلة التعليمية بدون العودة اليها أو استشارتها في مضامين اتفاق الانبطاح ("التزام الطرفين بواجب التحفظ تجاه مداولات اللجن الموضوعاتية، الى حين التوصل الى اتفاق نهائي"، فقرة من محضر الاتفاق تعبر عن فضيحة التكتم وإخفاء الحقيقة عن القواعد المناضلة والشغيلة التعليمية)، وراح بسكيزوفرينية ينتقد الوزارة الوصية وكأنه لم يجالسها بالأمس القريب (والقريب جدا) ......





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