الإعلام الأمني: قتل 6 إرهابيين بضربة جوية في قضاء الطارمية

2022/01/24 | 22:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن قتل 6 ارهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد عبر ضربة جوية نفذتها قيادة القوة الجوية.وقالت الخلية في بيان “تستمر قواتنا الامنية بعملياتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لدك أوكار الإرهاب وسحق رؤوس هذه العصابات الإرهابية وتطهير الأرض من دنسها”، مبينة انه “بمعلومات استخبارية دقيقة من […]

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