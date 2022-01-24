فيديو يظهر لحظة اعتراض دفاعات الإمارات صواريخ أطلقها الحوثيون

2022/01/24 | 22:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر مقطع الفيديو هذا لحظة اعتراض الجيش الإماراتي صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

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