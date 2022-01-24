مقتل سبعة عناصر من 'داعش' شمالي بغداد

2022/01/24 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل سبعة عناصر من "داعش" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم قتل سبعة عناصر من تنظيم داعش في الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف المصدر انه "تم العثور على جثتين مع حزام ناسف وجاري البحث عن الجثث الاخرى".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بمقتل عدد من عناصر من "داعش" بعمليات نوعية لجهاز الأمن الوطني شمالي بغداد.

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